Miercuri, 11 noiembrie, RoEcollect organizează o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice (DEEE), în parteneriat cu Primăria Orașului Avrig. Campania se adresează atât gospodăriilor, cât și firmelor și instituțiilor. „Ai acasă un frigider, o mașină de spălat, un televizor sau alte aparate electrice vechi ori defecte? Sună și programează preluarea gratuită […] The post AVRIG: Campanie de colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Distribuie: Facebook Instagram