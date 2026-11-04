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Azi e ultima zi de ofertă la Altex Black Friday pentru EZVIZ HP7 Pro 4K, interfonul futurist cu scanare a palmei

c Scris de claudiu sima
Azi e ultima zi de ofertă la Altex Black Friday pentru EZVIZ HP7 Pro 4K, interfonul futurist cu scanare a palmei
Aosom
În ultima zi din valul de reduceri Black Friday la Altex, am găsit o ofertă excelentă pentru cei care vor să-și securizeze și să-și modernizeze locuința. Este vorba despre videointerfonul inteligent EZVIZ HP7 Pro, un echipament premium creat pentru case

Sursa: Mobilissimo

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