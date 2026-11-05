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Baseus Sleep SK1 promite nopți mai liniștite: boxa de sub pernă redă muzică și alarme prin vibrații, fără să deranjeze persoana de lângă tine

m Scris de mihai gabriel arsene
Baseus Sleep SK1 promite nopți mai liniștite: boxa de sub pernă redă muzică și alarme prin vibrații, fără să deranjeze persoana de lângă tine
Aosom
Baseus Sleep SK1 este o boxă Bluetooth compactă care transmite sunetul prin microvibrații, pentru muzică și alarme mai puțin deranjante. Dispozitivul este disponibil momentan în China.

Sursa: Mobilissimo

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