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Benzină veche într-un hibrid plug-in: ce se întâmplă când motorul termic pornește foarte rar

a Scris de alexandru puiu
Benzină veche într-un hibrid plug-in: ce se întâmplă când motorul termic pornește foarte rar
Aosom
Ce se întâmplă cu benzina dintr-un hibrid plug-in când motorul termic pornește rar și cum previi problemele sistemului de alimentare.

Sursa: Playtech

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