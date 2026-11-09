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Binance închide conturile unor utilizatori din Europa. Clienții, avertizați să își retragă criptomonedele până la 29 noiembrie, altfel riscă taxe care le pot goli conturile

o Scris de ozana mazilu
Binance închide conturile unor utilizatori din Europa. Clienții, avertizați să își retragă criptomonedele până la 29 noiembrie, altfel riscă taxe care le pot goli conturile
Aosom
Binance pregătește închiderea unor conturi din Europa până la 31 decembrie 2026. Utilizatorii afectați riscă taxe lunare de minimum 10 USDC dacă nu își retrag fondurile. Ce se întâmplă și dacă sunt vizați românii.

Sursa: Playtech

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