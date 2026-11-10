Birourile BYD din Olanda au fost percheziționate după ce Land Rover a acuzat compania chineză că a copiat design-ul unei mașini pentru noul său SUV

Executorii judecătorești au percheziționat două birouri olandeze ale producătorului chinez de automobile BYD, la cererea unui judecător, în cadrul unei anchete privind un posibil plagiat al designului Land Rover Defender. Jaguar Land Rover (JLR) suspectează că BYD a copiat nu doar designul vehiculului, ci și tehnologia acestuia, pentru a dezvolta un nou SUV, modelul Ti7. Procesul continuă săptămâna aceasta la Haga, iar investigațiile sunt abia la început, potrivit Autobahn.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗