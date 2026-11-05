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Tech

Bitcoin pierde din valoare, iar de vină e și Big Tech-ul, care se clatină pe burse

c Scris de cristian cojocaru
Bitcoin pierde din valoare, iar de vină e și Big Tech-ul, care se clatină pe burse
Aosom
Bitcoin coboară sub 76.000 de dolari. Descoperiți impactul vânzărilor de acțiuni tehnologice asupra criptomonedelor.

Sursa: Playtech

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