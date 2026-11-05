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Black Friday 2026 a început pe HUAWEI Store! Reduceri de până la 50%, cupoane speciale și oferte la smartwatch-uri, telefoane și tablete

m Scris de mihai gabriel arsene
Black Friday 2026 a început pe HUAWEI Store! Reduceri de până la 50%, cupoane speciale și oferte la smartwatch-uri, telefoane și tablete
Aosom
HUAWEI oferă reduceri de până la 50% și cupoane pentru smartwatch-uri, telefoane, tablete și accesorii în campania Black Friday 2026 de pe magazinul său online din România.

Sursa: Mobilissimo

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