 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

BLACK FRIDAY 2026 la Electronicele Orange cu Reduceri la Samsung, Huawei, Xiaomi, TP-Link și Motorola

a Scris de adrian gabor
BLACK FRIDAY 2026 la Electronicele Orange cu Reduceri la Samsung, Huawei, Xiaomi, TP-Link și Motorola
Aosom
BLACK FRIDAY 2026 la Electronicele Orange cu Reduceri la Samsung, Huawei, Xiaomi, TP-Link și Motorola iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Orange a lansat primele oferte speciale din campania BLACK FRIDAY 2026 pentru mai multe categorii de electronice, iar reducerile afișate ajung până la 50% pentru anumite produse. Campania include televizoare, căști, boxe, smartwatch-uri și dispozitive Smart Home, cu prețuri reduse direct față de valorile anterioare prezentate în magazin. Orange pune accent pe reduceri procentuale consistente […] The post BLACK FRIDAY 2026 la Electronicele Orange cu Reduceri la Samsung, Huawei, Xiaomi, TP-Link și Motorola first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech