BLACK FRIDAY 2026 la Electronicele Orange cu Reduceri la Samsung, Huawei, Xiaomi, TP-Link și Motorola iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Orange a lansat primele oferte speciale din campania BLACK FRIDAY 2026 pentru mai multe categorii de electronice, iar reducerile afișate ajung până la 50% pentru anumite produse. Campania include televizoare, căști, boxe, smartwatch-uri și dispozitive Smart Home, cu prețuri reduse direct față de valorile anterioare prezentate în magazin. Orange pune accent pe reduceri procentuale consistente […] The post BLACK FRIDAY 2026 la Electronicele Orange cu Reduceri la Samsung, Huawei, Xiaomi, TP-Link și Motorola first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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