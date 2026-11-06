 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Black Friday 2026 la eMAG: 18 automobile, peste 21 de tone de carne de porc și 3 kg de aur comandate doar în prima oră (Statistici)

m Scris de mihai gabriel arsene
Black Friday 2026 la eMAG: 18 automobile, peste 21 de tone de carne de porc și 3 kg de aur comandate doar în prima oră (Statistici)
Aosom
eMAG a raportat comenzi de aproape 410 milioane de lei în prima oră a Black Friday 2026, reprezentând aproximativ 39,4% din ținta de 1,04 miliarde de lei.

Sursa: Mobilissimo

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech