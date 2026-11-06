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Black Friday 2026 la eMAG: apartament de 198.000 de euro, 20 de automobile și peste 500 de tone de hrană pentru animale comandate în doar 3 ore

m Scris de mihai gabriel arsene
Black Friday 2026 la eMAG: apartament de 198.000 de euro, 20 de automobile și peste 500 de tone de hrană pentru animale comandate în doar 3 ore
Aosom
eMAG a raportat comenzi de 637 de milioane de lei în primele trei ore ale Black Friday 2026, inclusiv un apartament, 20 de automobile și 506 tone de hrană pentru animale.

Sursa: Mobilissimo

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