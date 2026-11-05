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Black Friday 2026 la eMAG. Cât vor costa iPhone 16 și iPhone 17 Pro Max. Cel mai nou smartphone Google cu AI, printre ofertele-vedetă

m Scris de maria miron
Black Friday 2026 la eMAG. Cât vor costa iPhone 16 și iPhone 17 Pro Max. Cel mai nou smartphone Google cu AI, printre ofertele-vedetă
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Telefoane de ultimă generație, laptopuri și electrocasnice cu reduceri de sute sau chiar peste o mie de lei: eMAG a dezvăluit o parte dintre ofertele pregătite pentru Black Friday.

Sursa: Mediafax Ro

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