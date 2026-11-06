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Black Friday 2026 la eMAG: vânzări de peste 737 milioane de lei în 5 ore de la start, 71% din ținta întregii zile (Statistici)

m Scris de mihai gabriel arsene
Black Friday 2026 la eMAG: vânzări de peste 737 milioane de lei în 5 ore de la start, 71% din ținta întregii zile (Statistici)
Aosom
eMAG a raportat vânzări de 737,5 milioane de lei până la 12:13, în Black Friday 2026. Au fost comandate 2,74 milioane de produse, iar cosmeticele și produsele de consum au dominat vânzările.

Sursa: Mobilissimo

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