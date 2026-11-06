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Black Friday 2026 la Xiaomi: reduceri de până la 50%, POCO X8 Pro Max cu baterie de 8500 mAh printre vedetele campaniei

m Scris de mihai gabriel arsene
Black Friday 2026 la Xiaomi: reduceri de până la 50%, POCO X8 Pro Max cu baterie de 8500 mAh printre vedetele campaniei
Aosom
Xiaomi oferă între 6 și 30 noiembrie reduceri de până la 50% la smartphone-uri și produse smart home, online și în magazinul din ParkLake. Printre oferte se numără POCO X8 Pro Max și Xiaomi 17.

Sursa: Mobilissimo

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