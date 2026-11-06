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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Tech

Black Friday eMAG 2026: Televizoare uriașe, laptopuri OLED și telefoane premium Samsung și Apple. Ce comori tech cu reduceri de până la 40% s-au ascuns printre oferte?

d Scris de daciana mitrache
Black Friday eMAG 2026: Televizoare uriașe, laptopuri OLED și telefoane premium Samsung și Apple. Ce comori tech cu reduceri de până la 40% s-au ascuns printre oferte?
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Printre miile de promoții se ascund surprize pentru pasionații de tehnologie: modele premium, configurații generoase și reduceri care schimbă calculele. Descoperă ce am ales să punem în coșul virtual de Black Friday eMAG 2026!

Sursa: Adevarul

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