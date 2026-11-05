BMW i3 2026 Stabilește un Record Uimitor de Autonomie Electrică, dar BMW Ține Mașina Departe de Europa iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BMW i3 a reușit o performanță importantă în China, unde noul automobil electric al producătorului german a parcurs 1.213 kilometri fără nicio oprire pentru încărcarea bateriei. Rezultatul reprezintă un nou record de distanță pentru o mașină electrică BMW și evidențiază progresul tehnologic făcut prin noua generație Neue Klasse. BMW i3 a fost testat într-o versiune […] The post BMW i3 2026 Stabilește un Record Uimitor de Autonomie Electrică, dar BMW Ține Mașina Departe de Europa first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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