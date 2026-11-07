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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Bogdan Aurescu, judecător CIJ: hotărârea câștigată în Marea Neagră aduce gazul din Neptun Deep de anul viitor

r Scris de roxana popa, redactor
Bogdan Aurescu, judecător CIJ: hotărârea câștigată în Marea Neagră aduce gazul din Neptun Deep de anul viitor
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Bogdan Aurescu, judecător CIJ: hotărârea câștigată în Marea Neagră aduce gazul din Neptun Deep de anul viitor. 9700 km² câștigați în Marea Neagră

Sursa: Stiri Pe Surse

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