Bolile și afecțiunile care te pot lăsa fără permis de conducere. Noi condiții pentru șoferi din 6 noiembrie

Șoferii din România trebuie să respecte noi condiții medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere, începând de vineri, 6 noiembrie 2026. Persoanele cu probleme de vedere, afecțiuni psihice sau antecedente legate de consumul de alcool pot fi declarate inapte pentru șofat. Legea prevede însă și excepții, astfel că anumite diagnostice nu înseamnă automat pierderea […]

Distribuie: Facebook Instagram