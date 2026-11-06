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Bolt, anunț surpriză. Ce taxiuri introduce în aplicație

r Scris de ramona ciobanu
Bolt, anunț surpriză. Ce taxiuri introduce în aplicație
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Bolt introduce categoria Bolt Taxi în a doua jumătate a lunii noiembrie pentru pasagerii de la Aeroportul Otopeni din București, potrivit Economica.net. Pentru lansarea serviciului, Bolt a încheiat un parteneriat cu Meridian Taxi și va integra inițial un număr limitat de mașini în aplicație. În primă fază, este un proiect pilot. Noua categorie va permite …

Sursa: Hotnews

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