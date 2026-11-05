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Tech

Bosch anunţă din nou concedieri

a Scris de alecsandru ionescu
Bosch anunţă din nou concedieri
Aosom
Bosch intenţionează să renunţe la încă 750 de angajaţi în Germania, până la finalul lui 2029, a anunţat joi furnizorul de componente auto, citând condiţiile economice dificile şi schimbările structurale din sectorul auto, transmite DPA."Pe plan g...

Sursa: Stiri Pe Surse

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