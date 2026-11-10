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BRAT lansează primul sistem independent de măsurare și certificare a performanțelor retail media din România

a Scris de alexandru puiu
BRAT lansează primul sistem independent de măsurare și certificare a performanțelor retail media din România
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BRAT lansează primul sistem independent de măsurare și certificare a performanțelor retail media din România. Primele rezultate vor fi publicate în 2027.

Sursa: Playtech

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