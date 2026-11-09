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Buletinul electronic devine obligatoriu pentru românii care merg la medic? Anunțul CNAS pentru toți asigurații

d Scris de diana dumitrache
Buletinul electronic devine obligatoriu pentru românii care merg la medic? Anunțul CNAS pentru toți asigurații
Aosom
Românii care nu și-au făcut încă o carte electronică de identitate nu riscă să piardă accesul la consultații, tratamente sau medicamente compensate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) precizează că noul buletin electronic reprezintă o modalitate suplimentară de identificare în sistemul medical, fără să înlocuiască obligatoriu cardul național de sănătate. Este obligatoriu buletinul electronic […]

Sursa: Playtech

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