Buletinul electronic devine obligatoriu pentru românii care merg la medic? Anunțul CNAS pentru toți asigurații

Românii care nu și-au făcut încă o carte electronică de identitate nu riscă să piardă accesul la consultații, tratamente sau medicamente compensate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) precizează că noul buletin electronic reprezintă o modalitate suplimentară de identificare în sistemul medical, fără să înlocuiască obligatoriu cardul național de sănătate. Este obligatoriu buletinul electronic […]

Distribuie: Facebook Instagram