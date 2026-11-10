Buletinul Prognozei Meteorologice Emisă de ANM pentru Prognoza Stării Vremii din România din 10 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Administrația Națională de Meteorologie, ANM, prezintă o situație foarte diferită de la o regiune la alta pentru cultura grâului de toamnă, datele din 10 noiembrie 2026 indicând atât zone afectate de secetă pedologică, cât și suprafețe unde apa se găsește deja în exces. Harta rezervei de umiditate din stratul de sol cuprins între zero și […] The post Buletinul Prognozei Meteorologice Emisă de ANM pentru Prognoza Stării Vremii din România din 10 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram