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BYD intră pe terenul Rolls-Royce cu o limuzină electrică de 5,6 metri și emblemă din aur. Cât ar putea costa modelul de superlux

a Scris de andrei simion
BYD intră pe terenul Rolls-Royce cu o limuzină electrică de 5,6 metri și emblemă din aur. Cât ar putea costa modelul de superlux
Aosom
Descoperă limuzina electrică Yangwang Altior de la BYD. Cu design de lux și emblemă din aur, cât ar putea costa?

Sursa: Playtech

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