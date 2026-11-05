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BYD Seal 07 2027 Lansat la Preț de DACIA Spring, Ce Dotări care Arată cum ne Fură BMW, Audi, Volkswagen, Renault

a Scris de adrian gabor
BYD Seal 07 2027 Lansat la Preț de DACIA Spring, Ce Dotări care Arată cum ne Fură BMW, Audi, Volkswagen, Renault
Aosom
BYD Seal 07 2027 Lansat la Preț de DACIA Spring, Ce Dotări care Arată cum ne Fură BMW, Audi, Volkswagen, Renault iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BYD a lansat în China a doua generație a sedanului Seal 07, iar BYD Seal 07 2027 vine cu prețuri de pornire mai mici, autonomie crescută și modificări importante pentru versiunile electrice și plug-in hybrid. Noua gamă cuprinde cinci versiuni, dintre care două folosesc sistemul DM-i plug-in hybrid, iar trei sunt complet electrice, cu prețuri […] The post BYD Seal 07 2027 Lansat la Preț de DACIA Spring, Ce Dotări care Arată cum ne Fură BMW, Audi, Volkswagen, Renault first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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