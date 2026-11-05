BYD Seal 07 2027 Lansat la Preț de DACIA Spring, Ce Dotări care Arată cum ne Fură BMW, Audi, Volkswagen, Renault iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BYD a lansat în China a doua generație a sedanului Seal 07, iar BYD Seal 07 2027 vine cu prețuri de pornire mai mici, autonomie crescută și modificări importante pentru versiunile electrice și plug-in hybrid. Noua gamă cuprinde cinci versiuni, dintre care două folosesc sistemul DM-i plug-in hybrid, iar trei sunt complet electrice, cu prețuri […] The post BYD Seal 07 2027 Lansat la Preț de DACIA Spring, Ce Dotări care Arată cum ne Fură BMW, Audi, Volkswagen, Renault first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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