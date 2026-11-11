BYD vrea să Facă o Nouă Fabrică în Europa, pentru a Rezolva o Problemă Majoră pe Continent iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BYD analizează posibilitatea construirii unei noi fabrici de baterii pentru mașini electrice în Portugalia, o investiție care ar putea consolida prezența producătorului chinez în Europa și ar putea susține extinderea capacităților sale industriale. Compania poartă deja discuții cu autoritățile portugheze, iar proiectul ar putea fi dezvoltat pe terenul unei foste rafinării petroliere din apropierea orașului […] The post BYD vrea să Facă o Nouă Fabrică în Europa, pentru a Rezolva o Problemă Majoră pe Continent first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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