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BYD Vrea să Lanseze Fang Cheng Bao Tai 6 și Formula SL, pentru că Audi, BMW, Mercedes, Renault, n-au Destule Bătăi de Cap

a Scris de adrian gabor
BYD Vrea să Lanseze Fang Cheng Bao Tai 6 și Formula SL, pentru că Audi, BMW, Mercedes, Renault, n-au Destule Bătăi de Cap
Aosom
BYD Vrea să Lanseze Fang Cheng Bao Tai 6 și Formula SL, pentru că Audi, BMW, Mercedes, Renault, n-au Destule Bătăi de Cap iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BYD a confirmat oficial existența unui nou model auto, Tai 6, prin divizia Fang Cheng Bao, în cadrul unor anunțuri care vizează extinderea gamei de mașini în următoarele luni. Producătorul chinez pregătește totodată debutul modelului Formula SL în 2027, în timp ce alte două vehicule importante urmează să fie lansate pe piața din China până […] The post BYD Vrea să Lanseze Fang Cheng Bao Tai 6 și Formula SL, pentru că Audi, BMW, Mercedes, Renault, n-au Destule Bătăi de Cap first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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