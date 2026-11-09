 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Calea ferată Cluj - Oradea: Noi imagini de pe șantierul ultimului lot / Stadiu lucrări

o Scris de oana doroșenco
Calea ferată Cluj - Oradea: Noi imagini de pe șantierul ultimului lot / Stadiu lucrări
Aosom
Imagini noi de pe șantierul căii ferate Cluj-Oradea.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech