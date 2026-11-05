Calitatea datelor fiscale: noua provocare în era raportărilor digitale

În ultimii ani am asistat la o extindere accelerată a inițiativelor de digitalizare, atât din partea autorităților fiscale, cât și din partea companiilor. Fie pentru a răspunde unor obligații de raportare tot mai complexe, fie pentru eficientizarea internă a proceselor, tehnologia joacă un rol tot mai important în gestionarea obligațiilor fiscale. Declarația SAF-T (D406) rămâne …

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