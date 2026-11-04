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Campanie de colectare a deşeurilor electrice şi electronice în oficiile poştale

a Scris de alecsandru ionescu
Campanie de colectare a deşeurilor electrice şi electronice în oficiile poştale
Aosom
Asociaţia Environ, în parteneriat cu Compania Naţională "Poşta Română" (CNPR) şi cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), organizează joi conferinţa de lansare a campaniei naţionale cu titlul "Dacă tot te duci la Po...

Sursa: Stiri Pe Surse

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