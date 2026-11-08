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Când trebuie să depui dosarul de pensionare ca să nu pierzi bani. În cât timp vine prima pensie

d Scris de diana dumitrache
Când trebuie să depui dosarul de pensionare ca să nu pierzi bani. În cât timp vine prima pensie
Aosom
Românii care se apropie de pensionare își pot pregăti actele cu câteva luni înainte, însă dosarul propriu-zis nu se depune, în cazul obișnuit al pensiei pentru limită de vârstă, cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei standard. Cele 30 de zile prevăzute de lege se calculează după data la care sunt îndeplinite condițiile pentru […]

Sursa: Playtech

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