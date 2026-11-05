Când trebuie schimbat uleiul de motor? De ce intervalul de 30.000 km nu este potrivit pentru orice mașină

Schimbarea uleiului de motor pare una dintre cele mai simple operațiuni de întreținere auto. Tot ce trebuie să faci este să programezi o vizită la service, să înlocuiești lubrifiantul și filtrul, apoi să revii iar după numărul de kilometri indicat în cartea tehnică. Numai că două mașini identice, cu același kilometraj, pot avea motoare exploatate în condiții foarte diferite. Iar această diferență contează mai mult decât ai crede.

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