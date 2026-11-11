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Captivitatea într-un ecosistem AI: cât costă să schimbi furnizorul după ce automatizezi întreaga companie?

a Scris de alexandru puiu
Captivitatea într-un ecosistem AI: cât costă să schimbi furnizorul după ce automatizezi întreaga companie?
Aosom
Cât costă să schimbi furnizorul AI, ce intră în bugetul migrării și ce drepturi de portabilitate oferă Data Act firmelor.

Sursa: Playtech

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