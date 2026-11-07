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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei

d Scris de diana dumitrache
Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei
Aosom
Românii care ajung la 35 de ani contributivi și continuă să lucreze pot obține un avantaj important la calcularea viitoarei pensii, deoarece pentru fiecare an suplimentar primesc atât punctele rezultate din salariu, cât și câte un punct de stabilitate. În condițiile din 2026, cinci ani în plus pot însemna câteva sute de lei în plus […]

Sursa: Playtech

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