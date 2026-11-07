Cât costă să ții un calorifer electric pornit 8 ore pe zi. Calculul care te poate face să te gândești de două ori înainte să-l folosești

Caloriferul electric este una dintre cele mai simple soluții atunci când într-o cameră este frig: îl bagi în priză, setezi temperatura și în câteva minute începe să încălzească. Problema apare atunci când este folosit câte opt ore pe zi, săptămâni la rând. Un aparat de 2.000 W poate ajunge, teoretic, la un consum de 480 […]

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