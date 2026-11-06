Cât costă telefoanele Samsung Galaxy S26 la eMAG de Black Friday 2026

Black Friday 2026 reprezintă cel mai bun moment din an pentru a trece la un smartphone de top, iar gama Samsung Galaxy S26 este, fără îndoială, în centrul atenției, azi, la eMAG, în ziua cu cele mai bune oferte. Căutate pentru camerele foto performante, ecranele de excepție și puterea de procesare, aceste modele beneficiază acum de reduceri față de prețul de lansare. Iată cât costă telefoanele Samsung Galaxy S26, S26+ și S26 Ultra la eMAG de Black Friday 2026!

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗