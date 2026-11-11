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Cât curent consumă, de fapt, electrocasnicele din casă. De la foehn și televizor până la frigider și mașina de spălat (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Cât curent consumă, de fapt, electrocasnicele din casă. De la foehn și televizor până la frigider și mașina de spălat (Cotidianul)
Aosom
Cât curent consumă electrocasnicele din casă și cât adaugă la factură? Vezi costurile pentru (…)

Sursa: Ziar.com

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