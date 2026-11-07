Cât plătești la curent pentru centrala pe gaz. Calcul pentru 6, 10 și 14 ore de funcționare pe zi

Când calculăm cât ne costă încălzirea unui apartament cu centrală pe gaz, ne uităm aproape întotdeauna la factura de gaze. Centrala are însă nevoie și de electricitate pentru a funcționa. Pompa de circulație, ventilatorul, placa electronică, sistemul de aprindere și afișajul consumă curent, iar într-o lună rece se pot aduna câteva zeci de kWh. De […]

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