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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Cât plătești la curent pentru centrala pe gaz. Calcul pentru 6, 10 și 14 ore de funcționare pe zi

d Scris de diana dumitrache
Cât plătești la curent pentru centrala pe gaz. Calcul pentru 6, 10 și 14 ore de funcționare pe zi
Aosom
Când calculăm cât ne costă încălzirea unui apartament cu centrală pe gaz, ne uităm aproape întotdeauna la factura de gaze. Centrala are însă nevoie și de electricitate pentru a funcționa. Pompa de circulație, ventilatorul, placa electronică, sistemul de aprindere și afișajul consumă curent, iar într-o lună rece se pot aduna câteva zeci de kWh. De […]

Sursa: Playtech

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