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Cătălin Suliman, partener, şi Germin Petcu, senior associate: Coluziunea algoritmică în era inteligenţei artificiale. Care este linia roşie în cazul încălcării legilor de concurenţă în deciziile comerciale

z Scris de ziarul financiar
Cătălin Suliman, partener, şi Germin Petcu, senior associate: Coluziunea algoritmică în era inteligenţei artificiale. Care este linia roşie în cazul încălcării legilor de concurenţă în deciziile comerciale
Aosom
Revoluţia AI îşi face simţită prezenţa în activitatea comercială. Deciziile comerciale ajung să fie influenţate şi în unele situaţii dictate...

Sursa: Zf Ro

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