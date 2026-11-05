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Ce AI folosește Emil Boc? Primarul Clujului: „Nu stau captiv la un singur instrument”

m Scris de monica kovacs
Ce AI folosește Emil Boc? Primarul Clujului: „Nu stau captiv la un singur instrument”
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Primarul Emil Boc a fost întrebat, în cadrul conferinței de lansare a manualului Navigator AI, ce instrument de inteligență artificială folosește.

Sursa: Ziua De Cluj

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