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Ce ar schimba un copil de 9 ani în școala românească. Răspunsul care l-a surprins pe ministrul Educației

i Scris de ionuț vieriu
Ce ar schimba un copil de 9 ani în școala românească. Răspunsul care l-a surprins pe ministrul Educației
Aosom
Un elev din Giulești i-a spus ministrului Sorin Ionescu că vrea să aducă roboți în școală. Ce a declarat oficialul despre viitorul profesorilor

Sursa: Playtech

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