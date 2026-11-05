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Ce caută românii pe Google de Black Friday 2026? eMAG, Altex și Samsung domină topul, dar apar și surprize

m Scris de mihai gabriel arsene
Ce caută românii pe Google de Black Friday 2026? eMAG, Altex și Samsung domină topul, dar apar și surprize
Aosom
Black Friday 2026 este programat pe 6 noiembrie, însă datele Google Trends arată că românii caută oferte pe parcursul unui sezon de cumpărături de aproximativ șase săptămâni.

Sursa: Mobilissimo

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