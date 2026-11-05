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Ce înseamnă 'mogging', cuvântul anului 2026. Expresia folosită de generațiile Z și Alpha a pornit dintr-o comunitate controversată de pe internet

d Scris de daniel mihai dragomir
Ce înseamnă 'mogging', cuvântul anului 2026. Expresia folosită de generațiile Z și Alpha a pornit dintr-o comunitate controversată de pe internet
Aosom
„Mogging” a fost desemnat Cuvântul anului 2026 de Collins Dictionary. Află ce înseamnă expresia virală, de unde provine și cum a ajuns populară.

Sursa: Stiri Pe Surse

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