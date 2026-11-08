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Ce se întâmplă cu școlile când un oraș rămâne fără copii. Localitățile din România unde depopularea schimbă harta educației

i Scris de ionuț vieriu
Ce se întâmplă cu școlile când un oraș rămâne fără copii. Localitățile din România unde depopularea schimbă harta educației
Aosom
Școli cu 11 sau 12 elevi, clase simultane și mutări discutate cu părinții. Cum schimbă numărul mic de copii organizarea școlilor din România

Sursa: Playtech

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