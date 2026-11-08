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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Ce se întâmplă dacă ai luat din greșeală o pastilă expirată. Medicii explică dacă poate deveni periculoasă

d Scris de diana dumitrache
Ce se întâmplă dacă ai luat din greșeală o pastilă expirată. Medicii explică dacă poate deveni periculoasă
Aosom
O durere de cap, o răceală sau o problemă digestivă ne poate trimite direct la dulapul cu medicamente, iar abia după ce am înghițit pastila observăm că termenul de valabilitate a trecut. Apare imediat întrebarea: medicamentul expirat devine toxic sau pur și simplu nu mai funcționează la fel de bine? Potrivit specialiștilor și recomandărilor autorităților […]

Sursa: Playtech

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