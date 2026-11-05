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Ce se schimbă pentru profesori prin debirocratizarea școlilor. Ministerul Educației pregătește noi măsuri

i Scris de ionuț vieriu
Ce se schimbă pentru profesori prin debirocratizarea școlilor. Ministerul Educației pregătește noi măsuri
Aosom
Ministerul Educației pregătește debirocratizarea școlilor. Un studiu cu profesori și directori va arăta ce sarcini pot fi eliminate sau simplificate

Sursa: Playtech

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