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Ce trebuie să facă elevii scutiți medical în timpul orei de sport. Regula pe care mulți nu o cunosc

i Scris de ionuț vieriu
Ce trebuie să facă elevii scutiți medical în timpul orei de sport. Regula pe care mulți nu o cunosc
Aosom
Elevii scutiți medical trebuie să fie prezenți la ora de sport. Ce activități pot primi, ce echipament trebuie să aibă și cum se încheie media

Sursa: Playtech

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