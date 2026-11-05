Ce zone din România ar putea fi expuse în cazul unui atac iranian. Avertismentele apărute în presa de la Teheran

România apare pe o hartă a posibilelor ținte militare iraniene din Europa, publicată de presa apropiată cercurilor conservatoare de la Teheran. Instalațiile militare americane și NATO de pe teritoriul țării noastre sunt prezentate drept obiective care ar putea fi atacate în eventualitatea unei noi escaladări a conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. Avertismentele apar […]

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