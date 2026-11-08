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„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”

ș Scris de ștefana radu
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
Aosom
Dan Dinu, fotograf de natură și regizor al documentarului de anvergură „România Sălbatică”, care a promovat frumusețile țările noastre în toate colțurile lumii, a povestit la emisiunea „În fața ta” care au fost provocările noului proiect „Delta Sălbatică”, creat în cinci ani, ce l-a impresionat cel mai mult la acest ecosistem fragil și cât de impredictibilă este planificarea unui film de natură. Interviul integral poate fi urmărit în cadrul emisiunii „În fața ta”, duminică, de la ora 14:00, la Digi24.

Sursa: Digi24

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