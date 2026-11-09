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„Cea mai proastă husă de căști”: Carl Pei reacționează la review-urile Nothing Headphone (1) Pro

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„Cea mai proastă husă de căști”: Carl Pei reacționează la review-urile Nothing Headphone (1) Pro
Aosom
Carl Pei reacționează într-un clip Nothing la review-urile pentru Headphone (1) Pro, concentrându-se pe criticile aduse husei de transport și explicând alegerile de design ale produsului.

Sursa: Mobilissimo

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